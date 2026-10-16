新德里数千人要求选举委员会主席辞职——NPR

在印度新德里最繁忙的商业区之一康诺特广场，数千人要求印度选举委员会主席贾涅什·库马尔辞职。参与者挥舞印度国旗，并反对修订选民名单，NPR报道。

围绕选民名单的争议

在核查选民登记册的背景下，青年活动人士和反对党发起的抗议活动加剧。据美联社报道，自去年以来，名单中已有超过1.3亿个姓名被删除。该程序的批评者称，其带有政治动机，可能使另外数百万人失去投票权，并对包括穆斯林在内的少数群体造成不成比例的影响。

选举委员会和总理纳伦德拉·莫迪的政府否认这些指控。他们表示，修订登记册是为了删除重复记录以及不具备投票资格的人。

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运动领导人被拘留

此次活动由青年组织“塔尔甘”发起，该组织创始人阿比吉特·迪普克在示威开始前被警方拘留。该组织在Instagram上发布的一段视频记录显示，执法人员在街上拦截了这名活动人士，将他带上警车并带走。迪普克周四对记者表示，挥舞印度三色旗并不是犯罪。

警方此前呼吁民众不要参加集会，仅允许一个小团体携带旗帜集会并演唱国歌。当局还关闭了康诺特广场的中央公园，关闭时间为周五和周六。防暴警察部队在现场值守，但示威者人数远多于执法人员。

“塔尔甘”运动于今年夏天作为一场讽刺性的网络活动出现，此前印度首席大法官将失业青年比作寄生虫。年轻人将蟑螂形象转变为坚韧的象征，该运动后来传播至全国。据美联社消息，该运动组织的7月抗议活动导致莫迪政府教育部长辞职。

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