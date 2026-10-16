В Коннот-Плейс, одном из самых оживленных коммерческих районов Нью-Дели в Индии, тысячи людей потребовали отставки главы Избирательной комиссии Гьянеша Кумара. Участники акции размахивали государственными флагами Индии и выступали против пересмотра списков избирателей, сообщает NPR.

Споры из-за списков избирателей

Протесты молодежных активистов и оппозиционных партий усилились на фоне проверки избирательных реестров. По данным Associated Press, с прошлого года из списков удалили более 130 млн имен. Критики процедуры утверждают, что она имеет политические мотивы, может лишить права голоса еще миллионы людей и непропорционально затрагивает меньшинства, в том числе мусульман.

Избирательная комиссия и администрация премьер-министра Нарендры Моди отвергают эти обвинения. Они заявляют, что пересмотр реестров необходим для удаления дублирующихся записей и тех, кто не имеет права голоса.

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Задержание лидера движения

Акцию созвало молодежное движение «Тарган», основателя которого Абхиджита Дипке полиция задержала до начала демонстрации. Видео, опубликованное в Instagram движения, зафиксировало, как правоохранители перехватили активиста на улице, посадили в полицейский автомобиль и увезли. В четверг Дипке заявил журналистам, что размахивание индийским триколором не является преступлением.

Полиция ранее призвала людей не присоединяться к митингу, разрешив лишь небольшой группе собраться с флагами и исполнить государственный гимн. Власти также закрыли Центральный парк в Коннот-Плейс на пятницу и субботу. На месте дежурили подразделения полиции для разгона массовых беспорядков, однако демонстрантов было значительно больше, чем силовиков.

Движение «Тарган» возникло этим летом как сатирическая онлайн-кампания после того, как главный судья Индии сравнил безработных молодых людей с паразитами. Молодежь превратила образ таракана в символ стойкости, а затем движение распространилось по стране. По информации AP, июльские протесты, организованные движением, привели к отставке министра образования в правительстве Моди.

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