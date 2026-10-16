W Pakistanie krótkoterminowa inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 11,38% w tygodniu zakończonym 15 października. Głównym czynnikiem były wyższe ceny żywności, informuje Dawn, powołując się na dane Pakistańskiego Biura Statystyki.

Tygodniowa dynamika cen

Spośród 51 artykułów pierwszej potrzeby monitorowanych przez urząd statystyczny ceny 23 pozycji, czyli 45,10%, wzrosły w ciągu tygodnia. Ceny siedmiu towarów, czyli 13,72%, spadły, a 21 pozycji pozostało bez zmian.

Wskaźnik cen wrażliwych, odzwierciedlający krótkoterminową inflację, obniżył się w ciągu tygodnia o 0,04%. Jest on obliczany co tydzień na podstawie cen 51 towarów i usług zbieranych na 50 rynkach w 17 miastach kraju.

W ciągu tygodnia najbardziej wzrosły ceny jednego z rodzajów roślin strączkowych — o 4,97%, mąki pszennej — o 3,36% oraz mięsa kurcząt — o 3,31%. Drożały także jaja, niektóre rodzaje roślin strączkowych, drewno opałowe, olej napędowy, gaz skroplony i gotowa herbata. Jednocześnie pomidory potaniały o 23,05%, cebula o 4,90%, banany o 2,59%, a benzyna o 0,70%.

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Roczny wzrost cen paliw i żywności

Krótkoterminowa inflacja utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie od kilku tygodni z rzędu, w szczególności z powodu stałego wzrostu cen produktów naftowych. Publikacja zaznacza, że rząd nie łagodzi opłaty na produkty naftowe i nadal podnosi ceny benzyny oraz oleju napędowego.

W ujęciu rocznym najbardziej wzrosły ceny cebuli — o 75,19%, gazu skroplonego — o 68,95%, energii elektrycznej za pierwszy kwartał — o 58,59%, benzyny — o 49,60% oraz oleju napędowego — o 43,98%. Mąka pszenna podrożała o 35,13%, a mięso kurcząt o 20,77%.

Jednocześnie ceny pomidorów spadły w ciągu roku o 63,65%, ziemniaków o 39,93%, cukru o 23,20%, a jaj o 19,83%.

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