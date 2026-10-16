В Пакистане краткосрочная инфляция в годовом выражении составила 11,38% за неделю, завершившуюся 15 октября. Основным фактором стали более высокие цены на продукты питания, сообщает Dawn со ссылкой на данные Пакистанского бюро статистики.

Динамика цен за неделю

Из 51 товара первой необходимости, которые отслеживает статистическое ведомство, в течение недели подорожали 23 позиции, или 45,10%. Цены на семь товаров, или 13,72%, снизились, а на 21 позицию остались без изменений.

Индекс чувствительных цен, отражающий краткосрочную инфляцию, за неделю снизился на 0,04%. Он рассчитывается еженедельно на основе цен на 51 товар и услугу, которые собираются на 50 рынках в 17 городах страны.

За неделю больше всего выросли цены на один из видов бобовых — на 4,97%, пшеничную муку — на 3,36% и курятину — на 3,31%. Также дорожали яйца, некоторые виды бобовых, дрова, дизельное топливо, сжиженный газ и готовый чай. В то же время помидоры подешевели на 23,05%, лук — на 4,90%, бананы — на 2,59%, а бензин — на 0,70%.

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Годовой рост цен на топливо и продукты

Краткосрочная инфляция удерживается на двузначном уровне несколько недель подряд, в частности из-за устойчивого роста цен на нефтепродукты. Издание отмечает, что правительство не ослабляет сбор на нефтепродукты и продолжает повышать цены на бензин и дизельное топливо.

В годовом выражении больше всего выросли цены на лук — на 75,19%, сжиженный газ — на 68,95%, электроэнергию за первый квартал — на 58,59%, бензин — на 49,60% и дизельное топливо — на 43,98%. Пшеничная мука подорожала на 35,13%, а курятина — на 20,77%.

В то же время цены на помидоры за год снизились на 63,65%, на картофель — на 39,93%, на сахар — на 23,20%, а на яйца — на 19,83%.

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