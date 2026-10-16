截至10月15日的一周，巴基斯坦短期通胀率按年计算为11.38%。食品价格上涨是主要因素，Dawn报道称，数据引自巴基斯坦统计局。

一周价格走势

在统计部门追踪的51种生活必需品中，一周内有23项价格上涨，占45.10%。7种商品价格下降，占13.72%，另有21项价格保持不变。

反映短期通胀的敏感价格指数一周内下降了0.04%。该指数每周根据在全国17个城市50个市场收集的51种商品和服务价格计算。

一周内，某一种豆类价格涨幅最大，达4.97%；小麦面粉上涨3.36%，鸡肉上涨3.31%。鸡蛋、某些种类的豆类、木柴、柴油、液化气和冲泡茶的价格也有所上涨。与此同时，西红柿价格下降23.05%，洋葱下降4.90%，香蕉下降2.59%，汽油下降0.70%。

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燃料和食品价格的年度上涨

短期通胀已连续数周维持在两位数水平，尤其是由于石油产品价格持续上涨。该报指出，政府并未下调石油产品税费，并继续提高汽油和柴油价格。

按年计算，洋葱价格涨幅最大，为75.19%；液化气上涨68.95%；第一季度电力价格上涨58.59%；汽油上涨49.60%，柴油上涨43.98%。小麦面粉上涨35.13%，鸡肉上涨20.77%。

与此同时，西红柿价格同比下降63.65%，土豆下降39.93%，糖下降23.20%，鸡蛋下降19.83%。

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