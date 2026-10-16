Komisja Wyborcza RPA rozszerzyła skutki orzeczenia Sądu Konstytucyjnego dotyczącego zgłaszania kandydatów przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC) na 32 inne partie polityczne. Przewodniczący komisji Mosotho Moepya oświadczył, że wykluczenie partii, które znalazły się w podobnej sytuacji, byłoby niesprawiedliwe, podaje TimesLIVE.

W czwartek Sąd Konstytucyjny zobowiązał komisję do umieszczenia na listach wyborów lokalnych 4 listopada 181 kandydatów ANC. Orzeczenie dotyczy 51 kandydatów w okręgach oraz 130 kandydatów w systemie proporcjonalnym w sześciu gminach.

Warunki dla partii

Według Moepyi 32 partie zgłosiły kandydatów spełniających wymogi i wpłaciły kaucje wyborcze, jednak nie złożyły ostatecznych list kandydatów do ustalonego terminu. Planowały udział w wyborach w 121 lokalnych gminach w całym kraju.

Komisja zdecydowała uznać, że partie te zgodnie z prawem zgłosiły kandydatury, powołując się na potrzebę zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów oraz równego traktowania uczestników. Jednocześnie 13 innych partii nie spełniało wymogów dotyczących zgodnego z prawem zgłoszenia kandydatów. Wśród niespełnionych warunków były wpłata kaucji wyborczej oraz rejestracja na listach wyborców w gminach, w których partie chciały rywalizować.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Druk kart do głosowania

Rozszerzenie skutków orzeczenia sądu obejmuje 107 gmin. Aby uwzględnić dodatkowych kandydatów, trzeba wyprodukować 33 miliony kart do głosowania: 27 milionów już wydrukowano, a kolejne 6,6 miliona miało jeszcze zostać wydrukowane w chwili oświadczenia komisji.

Komisja zawiesiła druk kart do głosowania dla sześciu gmin objętych wnioskiem sądowym ANC do czasu wydania decyzji przez Sąd Konstytucyjny. Według Moepyi nie poniesiono kosztów kart do głosowania dla tych sześciu gmin.

Komisja Wyborcza skontaktuje się z 32 partiami, aby potwierdzić ich zamiar udziału w wyborach. Otrzymają możliwość dokończenia procedur zgłaszania kandydatów, a w razie potrzeby uzupełnienia lub zastąpienia nazwisk na kilku listach. Komisja na razie nie spodziewa się przełożenia dnia głosowania, choć przyznała, że przygotowania logistyczne znacznie się skomplikowały.

Czytaj nas na