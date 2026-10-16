南非选举委员会将宪法法院关于非洲人国民大会（ANC）候选人提名的裁决扩大适用于另外32个政党。委员会主席莫索托·莫埃皮亚表示，排除处于类似情况的政党将是不公平的，据TimesLIVE报道。

宪法法院于周四命令委员会将181名非国大候选人列入11月4日地方选举的候选人名单。该裁决涉及六个市镇中51名选区候选人和130名比例代表制候选人。

对政党的条件

莫埃皮亚表示，32个政党提名了符合要求的候选人并缴纳了选举保证金，但未在规定截止日期前提交最终候选人名单。它们原计划在全国121个地方市镇参加选举。

委员会决定认定这些政党已合法提交提名，理由是需要确保自由、公正的选举以及对参与者的平等对待。与此同时，另外13个政党不符合合法提名候选人的要求。未满足的条件包括缴纳选举保证金，以及在这些政党希望参选的市镇选民名册中登记。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选票印制

扩大适用法院裁决涉及107个市镇。为纳入新增候选人，需要制作3300万张选票：其中2700万张已经印制，委员会发表声明时另有660万张仍需印制。

委员会在宪法法院作出决定前，暂停为非国大法院申请所涉及的六个市镇印制选票。莫埃皮亚表示，这六个市镇的选票没有产生费用。

选举委员会将联系这32个政党，以确认其参加选举的意愿。它们将获准完成候选人提名程序，并可在必要时补充或更换若干名单中的姓名。委员会目前不预计推迟投票日，尽管其承认后勤准备工作已变得显著复杂。

关注我们在