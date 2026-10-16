Избирательная комиссия ЮАР распространила действие постановления Конституционного суда о выдвижении кандидатов Африканского национального конгресса (АНК) на 32 другие политические партии. Председатель комиссии Мосото Моепья заявил, что исключать партии, оказавшиеся в аналогичной ситуации, было бы несправедливо, сообщает TimesLIVE.

В четверг Конституционный суд обязал комиссию включить в списки для местных выборов 4 ноября 181 кандидата от АНК. Решение касается 51 кандидата в округах и 130 кандидатов по пропорциональной системе в шести муниципалитетах.

Условия для партий

По словам Моепьи, 32 партии выдвинули кандидатов, отвечавших требованиям, и уплатили избирательные залоги, однако не представили окончательные списки кандидатов до установленного дедлайна. Они планировали участвовать в выборах в 121 местном муниципалитете по всей стране.

Комиссия решила считать, что эти партии законно подали кандидатуры, сославшись на необходимость обеспечить свободные и честные выборы и равное отношение к участникам. В то же время 13 других партий не соответствовали требованиям для законного выдвижения кандидатов. Среди невыполненных условий были уплата избирательного залога и регистрация в списках избирателей тех муниципалитетов, где партии хотели участвовать в выборах.

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Печать бюллетеней

Распространение действия судебного решения охватывает 107 муниципалитетов. Для учета дополнительных кандидатов необходимо изготовить 33 миллиона бюллетеней: 27 миллионов уже напечатали, еще 6,6 миллиона на момент заявления комиссии предстояло напечатать.

Комиссия приостановила печать бюллетеней для шести муниципалитетов, которых касалось судебное заявление АНК, до принятия решения Конституционным судом. По словам Моепьи, расходов на бюллетени для этих шести муниципалитетов не было.

Избирательная комиссия обратится к 32 партиям, чтобы подтвердить их намерение участвовать в выборах. Им позволят завершить процедуры выдвижения кандидатов, а при необходимости дополнить или заменить имена в нескольких списках. Комиссия пока не ожидает переноса дня голосования, хотя признала, что логистическая подготовка существенно усложнилась.

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