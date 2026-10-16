Sekretarz generalny ONZ António Guterres 5 października 2026 roku w Stanach Zjednoczonych wezwał do uczynienia zawieszenia broni w Gazie trwałym. Oświadczenie padło przed trzecią rocznicą ataku Hamasu na Izrael, który miał miejsce 7 października 2023 roku.

Wezwanie do trwałego zawieszenia broni

W oświadczeniu Guterres powiedział: „Nadszedł czas, aby uczynić zawieszenie broni trwałym. Nadszedł czas, aby zapewnić pomoc humanitarną na ogromną skalę. I nadszedł czas, aby przestrzegać prawa międzynarodowego”.

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Sekretarz generalny ONZ wezwał również do politycznej ścieżki, która doprowadzi do trwałego pokoju w całym regionie.

Straty i przesiedlenia

Guterres oświadczył, że Palestyńczycy w Gazie ponieśli „ogromne straty w ludziach, przesiedlenia i zniszczenia”. W swoim oświadczeniu nie sprecyzował liczby zabitych Palestyńczyków. O oświadczeniu sekretarza generalnego ONZ poinformował The Hindu.

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