Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 октября 2026 года в США призвал сделать прекращение огня в Газе постоянным. Заявление прозвучало накануне третьей годовщины нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября 2023 года.

Призыв к постоянному прекращению огня

В заявлении Гутерриш сказал: «Пришло время сделать прекращение огня постоянным. Пришло время обеспечить гуманитарную помощь в больших масштабах. И пришло время соблюдать международное право».

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Генсек ООН также призвал к политическому пути, который приведет к прочному миру во всем регионе.

Потери и перемещения

Гутерриш заявил, что палестинцы в Газе понесли «огромные потери жизни, перемещения и разрушения». В своем заявлении он не уточнил число погибших палестинцев. О заявлении генсека ООН сообщает The Hindu.

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