Prezydent Nigerii Bola Tinubu polecił służbom bezpieczeństwa zintensyfikować działania na rzecz uwolnienia wszystkich porwanych osób oraz likwidacji obozów terrorystów i bandytów w całym kraju. Poinformował o tym po spotkaniu z prezydentem w State House w Abudży minister obrony Christopher Musa, jak podaje Premium Times.

Bezpieczeństwo przed wyborami

Według Musy podczas spotkania omówiono sytuację bezpieczeństwa w Nigerii, w tym przygotowania do nadchodzących wyborów. Minister oświadczył, że prezydent dąży do zapewnienia pokojowego, wolnego, uczciwego i wiarygodnego procesu wyborczego.

Służbom bezpieczeństwa polecono również odpowiednio chronić obywateli, aby mogli głosować bez strachu i zastraszania. Musa zapewnił, że funkcjonariusze będą działać profesjonalnie i bezstronnie, zapewniając równe szanse wszystkim partiom politycznym i kandydatom przez cały proces wyborczy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyposażenie służb bezpieczeństwa

Minister odrzucił twierdzenia o rekrutowaniu nieletnich do sił zbrojnych, podkreślając, że wojsko przestrzega profesjonalnych standardów rekrutacji. Jak powiedział, rząd federalny wzmacnia możliwości służb bezpieczeństwa poprzez rekrutację personelu, szkolenia i zakup nowoczesnego sprzętu.

Chodzi w szczególności o nowe samoloty i śmigłowce, które zgodnie z oczekiwaniami prezydent wprowadzi do służby. Musa powiedział również, że niedawna podwyżka wynagrodzeń dla personelu wojskowego świadczy o uwadze prezydenta poświęcanej jego dobrobytowi, a rozpatrywane są także kwestie dobrobytu pracowników innych służb bezpieczeństwa.

Szef resortu obrony wezwał obywateli do zgłaszania podejrzanej działalności i niewłaściwego zachowania funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Podkreślił, że utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa jest wspólną odpowiedzialnością.

Czytaj nas na