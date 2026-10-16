Президент Нигерии Бола Тинубу поручил силовым ведомствам активизировать усилия по освобождению всех похищенных людей и ликвидации лагерей террористов и бандитов по всей стране. Об этом после встречи с президентом в Государственном доме в Абудже сообщил министр обороны Кристофер Муса, пишет Premium Times.

Безопасность перед выборами

По словам Мусы, на встрече рассмотрели ситуацию с безопасностью в Нигерии, в частности подготовку к предстоящим выборам. Министр заявил, что президент стремится обеспечить мирный, свободный, честный и заслуживающий доверия избирательный процесс.

Службам безопасности также поручили надлежащим образом защитить граждан, чтобы они могли голосовать без страха или запугивания. Муса заверил, что сотрудники служб безопасности будут действовать профессионально и беспристрастно, обеспечивая равные возможности для всех политических партий и кандидатов на протяжении избирательного процесса.

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Оснащение служб безопасности

Министр отверг утверждения о наборе несовершеннолетних в вооруженные силы, подчеркнув, что военные соблюдают профессиональные стандарты рекрутинга. По его словам, федеральное правительство укрепляет возможности служб безопасности благодаря набору персонала, обучению и закупке современного оборудования.

В частности, речь идет о новых самолетах и вертолетах, которые, как ожидается, президент введет в эксплуатацию. Муса также сказал, что недавнее повышение зарплат военнослужащим свидетельствует о внимании президента к их благосостоянию, а вопросы благосостояния сотрудников других служб безопасности также рассматриваются.

Глава Минобороны призвал граждан сообщать о подозрительной деятельности и неправомерном поведении сотрудников служб безопасности. Он подчеркнул, что поддержание мира и безопасности является общей ответственностью.

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