尼日利亚总统博拉·廷努布指示安全机构加大力度，营救所有被绑架者，并清剿全国各地恐怖分子和匪徒的营地。国防部长克里斯托弗·穆萨在阿布贾国家官邸与总统会晤后表示，据Premium Times报道。

选举前的安全保障

穆萨表示，此次会议审议了尼日利亚的安全局势，其中包括即将举行的选举的筹备工作。该部长表示，总统希望确保选举进程和平、自由、公正且可信。

安全机构还被指示妥善保护公民，使他们能够在不受恐惧或恐吓的情况下投票。穆萨保证，安全人员将以专业和公正的方式行事，在整个选举过程中确保所有政党和候选人享有平等机会。

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安全机构的装备

该部长驳斥了有关武装部队招募未成年人的说法，并强调军方遵守专业的征募标准。他表示，联邦政府正通过招募人员、培训和采购现代化设备来加强安全机构的能力。

其中包括新飞机和直升机，预计总统将使其投入使用。穆萨还表示，近期提高军人的薪资表明总统关注他们的福祉，其他安全机构工作人员的福利问题也在考虑之中。

国防部长呼吁公民举报可疑活动以及安全人员的不当行为。他强调，维护和平与安全是共同责任。

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