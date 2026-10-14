Немецкий еженедельник Die Zeit заявил, что использует все доступные юридические средства из-за требования суда Гамбурга передать аудиозаписи интервью по делу о предполагаемом похищении детей Кристины Блок. Как сообщает Anadolu Agency, прокуроры и сотрудники земельного уголовного ведомства Гамбурга прибыли в редакцию в понедельник и пригрозили обыском редакционных помещений.

Земельный суд Гамбурга выдал ордер, касающийся аудиозаписей интервью. Журналист, проводивший беседы, передал файлы в запечатанном виде, чтобы избежать немедленного обыска.

Реакция редакции и журналистских организаций

Главные редакторы Die Zeit Джованни ди Лоренцо и Йохен Вегнер заявили, что защита источников является необходимым условием независимой работы СМИ. Они подчеркнули, что воспользуются всеми юридическими возможностями для защиты редакции.

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Председатель Немецкого союза журналистов Мика Бойстер раскритиковал действия правоохранителей, заявив, что журналистские беседы не должны превращаться в инструменты уголовных расследований. «Репортеры без границ» назвали требование серьезной атакой на свободу прессы. Профсоюз Ver.di призвал немедленно вернуть изъятые материалы, отметив, что редакционные материалы не являются хранилищем доказательств для судебной системы.

Дело о похищении детей

По словам представителя суда, записи касаются бесед, проведенных примерно через две недели после предполагаемого похищения двух детей Кристины Блок из Дании в новогоднюю ночь 2023–2024 годов. В них участвовали отец детей Штефан Хенсель, его жена Астрид Гаве и сами дети. Суд считает, что файлы могут иметь доказательное значение в процессе против Блок и шести сообвиняемых, а также пролить свет на обстоятельства, которые еще не рассматривались в ходе основных слушаний.

Прокуратура утверждает, что Блок заказала операцию, в ходе которой младших детей вывезли из Дании в Германию 1 января 2024 года люди, связанные с израильской компанией. Ее партнеру, бывшему телеведущему Герхарду Деллингу, вменяют содействие правонарушению. Блок отрицает обвинения.

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