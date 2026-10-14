W Islamabadzie przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Pakistanu Sardar Ayaz Sadiq 14 października wydał nakazy doprowadzania na posiedzenia Zgromadzenia Narodowego dwóch deputowanych PTI — Sanaullaha Khana Masti Khela i Dawara Khana Kundiego. Jak podaje Dawn, w chwili podjęcia decyzji obaj deputowani przebywali w areszcie policji prowincji Pendżab.

Doprowadzanie na posiedzenia

Nakazy wydano zgodnie z zasadą 108 Regulaminu postępowania i prowadzenia spraw w Zgromadzeniu Narodowym z 2007 roku. Przewodniczący uznał obecność obu parlamentarzystów za niezbędną podczas sesji zwołanej przez prezydenta Pakistanu Asifa Alego Zardariego 13 października.

Policji nakazano doprowadzać deputowanych na początku każdego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego do parlamentarnego sierżanta broni w budynku parlamentu w Islamabadzie. Po zakończeniu posiedzenia sierżant broni ma przekazywać ich z powrotem pod nadzór policji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel PTI

We wtorek główny organizator parlamentarny PTI Amir Dogar w liście do Sadiqa twierdził, że dziewięciu deputowanych partii przebywa w areszcie. Poprosił o wydanie nakazów ich doprowadzenia na posiedzenia Zgromadzenia Narodowego i Senatu; wśród wymienionych deputowanych byli Masti Khel i Kundi.

Sekretariat Zgromadzenia Narodowego przesłał kopie nakazu m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, władz Pendżabu, administracji Stołecznego Terytorium Islamabadu, policji oraz parlamentarnego sierżanta broni, aby skoordynować doprowadzenie deputowanych.

W niedzielę władze federalne wprowadziły stan nadzwyczajny i rządy gubernatorskie w prowincji Chajber Pasztunchwa, powołując się na deklarowane wycofanie się kierowanego przez PTI rządu prowincjonalnego z walki z terroryzmem. Następnie do aresztu trafiło kilku liderów PTI, w tym pełniący obowiązki premiera prowincji Sohail Afridi.

Czytaj nas na