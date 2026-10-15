W USA wydano już ponad 10 mld dolarów na reklamy związane z wyborami śródokresowymi zaplanowanymi na 3 listopada. Jak informuje RMF24, wydatki na reklamy wyborcze mogą przekroczyć poziom z kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

Według danych, na które powołuje się portal, republikanie wydają na reklamy w trakcie cyklu wyborczego około 11% więcej niż demokraci. Na mniej niż trzy tygodnie przed głosowaniem ich przewaga wynosiła około 133 mln dolarów.

Najdroższe wyścigi wyborcze

Największe wydatki reklamowe dotyczą wyścigu do Senatu w Teksasie, gdzie kwota może sięgnąć około 500 mln dolarów. Wysokie koszty wiążą się z kilkoma etapami kampanii: prawyborami Partii Republikańskiej z udziałem trzech kandydatów, drugą turą, prawyborami Partii Demokratycznej oraz obecnym starciem Kena Paxtona i Jamesa Talarico.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najdroższą kampanią na poziomie stanowym pod względem wydatków reklamowych pozostaje walka o stanowisko gubernatora Kalifornii. Jej koszt szacuje się na około 346 mln dolarów, z czego około 210 mln dolarów wydał miliarder Tom Steyer, który przegrał czerwcowe prawybory demokratów.

Prognoza do 11,6 mld dolarów

Największym pojedynczym reklamodawcą może zostać Senate Leadership Fund — superkomitet polityczny powiązany z Partią Republikańską. Organizacja planuje wydać na reklamy około 310 mln dolarów, a łączne wydatki jej oraz sześciu powiązanych struktur mogą wynieść około 643 mln dolarów.

W czerwcu firma AdImpact prognozowała, że łączne wydatki na reklamy podczas wyborów śródokresowych w 2026 roku sięgną 11,6 mld dolarów. Dla porównania, przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku na takie reklamy wydano 11,2 mld dolarów, a podczas poprzednich wyborów śródokresowych w 2022 roku — 8,9 mld dolarów.

Czytaj nas na