美国选举广告支出超过100亿美元——RMF24

美国与定于11月3日举行的中期选举相关的广告支出已超过100亿美元。正如RMF24报道，选举广告支出可能超过2024年总统竞选的水平。

根据该媒体援引的数据，共和党人在整个选举周期内的广告支出比民主党人高出约11%。距离投票不足三周时，他们的领先优势约为1.33亿美元。

最昂贵的选举竞选

最大的广告支出出现在得克萨斯州参议院选举中，金额可能达到约5亿美元。高额支出与竞选的多个阶段有关：有三名候选人参加的共和党初选、第二轮投票、民主党初选，以及肯·帕克斯顿与詹姆斯·塔拉里科目前的对决。

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按广告支出计算，州级层面最昂贵的竞选仍是加利福尼亚州州长职位之争。其成本估计约为3.46亿美元，其中约2.1亿美元由亿万富翁汤姆·斯泰尔花费；他在6月的民主党初选中落败。

预测将达116亿美元

最大的单一广告主可能是Senate Leadership Fund，这是一个与共和党有关联的超级政治行动委员会。该组织计划在广告上花费约3.1亿美元，而其与六个关联机构的总支出可能约为6.43亿美元。

AdImpact公司6月预测，2026年中期选举期间的广告总支出将达到116亿美元。作为比较，2024年总统选举前，此类广告支出为112亿美元，而在此前的2022年中期选举期间为89亿美元。

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