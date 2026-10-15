法国开始在沙特阿拉伯部署军事力量 — The National

法国已开始在沙特阿拉伯部署军事力量，以履行保护该王国石油设施的协议。10月15日，法国外交部发言人帕斯卡尔·孔法夫尔在胡塞武装袭击沙特阿拉伯领土的背景下作出上述表示。

孔法夫尔未具体说明法国正向该王国派遣哪些军事力量。此前，法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，巴黎将派遣军人和防御系统，以保护红海沿岸、对能源运输至关重要的港口城市延布。

英国和意大利的援助

英国提供了一架RAF Voyager加油机，以支持沙特在也门的行动，并提出提供防空装备。首相安迪·伯纳姆表示，该飞机已执行14次作战任务。他还表示，伦敦将考虑此后收到的请求。

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意大利国防部长圭多·克罗塞托表示，在2月地区战争开始前，意大利已向沙特阿拉伯移交了包括雷达和反导炮台在内的装备。他称，罗马还提出提供技术援助，以防范来自伊朗和胡塞武装的袭击。上个月，一架意大利F-2000飞机在沙特阿拉伯的塔伊夫空军基地被击中，意大利军人在那里执行一项单独任务。没有人员受伤。

德国和波兰的立场

德国尚未宣布向沙特阿拉伯提供军事支持。德国总理弗里德里希·默茨在与王储穆罕默德·本·萨勒曼的通话中表达了团结，但未公布具体决定。与此同时，德国议会延长了该国参与欧盟海上任务的期限，该任务旨在保护受到胡塞武装袭击威胁的红海航运。

波兰也未表示将向该王国提供军事援助。沙特阿拉伯国防大臣哈立德·本·萨勒曼亲王与波兰同行瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什讨论了防务合作和地区安全。正如The National报道，目前尚不清楚双方在此次通话中是否讨论了可能的军事援助。

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