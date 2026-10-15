Francja rozpoczęła rozmieszczanie środków wojskowych w Arabii Saudyjskiej w celu realizacji porozumienia dotyczącego ochrony obiektów naftowych królestwa. Rzecznik francuskiego MSZ Pascal Confavre oświadczył to 15 października w obliczu ataków Huti na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Confavre nie sprecyzował, jakie dokładnie środki wojskowe Francja wysyła do królestwa. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że Paryż wyśle personel wojskowy i systemy obronne w celu ochrony portowego miasta Janbu nad Morzem Czerwonym, ważnego dla transportu surowców energetycznych.

Pomoc Wielkiej Brytanii i Włoch

Wielka Brytania udostępniła samolot-cysternę RAF Voyager w celu wsparcia saudyjskich operacji w Jemenie i zaoferowała sprzęt obrony powietrznej. Premier Andy Burnham poinformował, że samolot wykonał już 14 misji operacyjnych. Oświadczył również, że Londyn rozpatrzy kolejne wnioski, jeśli wpłyną.

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Włochy jeszcze przed rozpoczęciem wojny regionalnej w lutym przekazały Arabii Saudyjskiej sprzęt, w tym radary i baterie przeciwrakietowe, poinformował minister obrony Guido Crosetto. Według niego Rzym zaoferował również pomoc technologiczną w ochronie przed atakami Iranu i Huti. W ubiegłym miesiącu włoski samolot F-2000 został trafiony w bazie lotniczej Taif w Arabii Saudyjskiej, gdzie włoski personel wojskowy przebywał w ramach odrębnej misji. Nikt z personelu nie ucierpiał.

Stanowiska Niemiec i Polski

Niemcy nie ogłosiły wsparcia wojskowego dla Arabii Saudyjskiej. Kanclerz Friedrich Merz wyraził solidarność podczas rozmowy z księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem, jednak nie poinformowano o żadnych konkretnych decyzjach. Jednocześnie parlament Niemiec przedłużył udział kraju w morskiej misji UE mającej chronić żeglugę na Morzu Czerwonym, która jest zagrożona atakami Huti.

Polska również nie oświadczyła, że udzieli królestwu pomocy wojskowej. Minister obrony Arabii Saudyjskiej książę Chalid bin Salman rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o współpracy obronnej i bezpieczeństwie regionalnym. Jak informuje The National, nie wiadomo, czy podczas tej rozmowy poruszono kwestię możliwej pomocy wojskowej.

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