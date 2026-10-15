Франция начала развёртывать военные средства в Саудовской Аравии для выполнения договорённости о защите нефтяных объектов королевства. Об этом 15 октября заявил представитель французского МИД Паскаль Конфавре на фоне атак хуситов на территорию Саудовской Аравии.

Конфавре не уточнил, какие именно военные средства Франция направляет в королевство. Ранее президент Эммануэль Макрон заявлял, что Париж направит военнослужащих и системы обороны для защиты портового города Янбу на побережье Красного моря, важного для транспортировки энергоресурсов.

Помощь Великобритании и Италии

Великобритания предоставила самолёт-заправщик RAF Voyager для поддержки саудовских операций в Йемене и предложила оборудование противовоздушной обороны. Премьер-министр Энди Бёрнем сообщил, что самолёт уже выполнил 14 оперативных миссий. Он также заявил, что Лондон рассмотрит последующие запросы в случае их поступления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Италия ещё до начала региональной войны в феврале передала Саудовской Аравии оборудование, в частности радары и противоракетные батареи, сообщил министр обороны Гвидо Крозетто. По его словам, Рим также предложил технологическую помощь для защиты от атак Ирана и хуситов. В прошлом месяце итальянский самолёт F-2000 был поражён на авиабазе Таиф в Саудовской Аравии, где итальянские военные находились в рамках отдельной миссии. Никто из персонала не пострадал.

Позиции Германии и Польши

Германия не объявляла о военной поддержке Саудовской Аравии. Канцлер Фридрих Мерц выразил солидарность в разговоре с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, однако о конкретных решениях не сообщалось. В то же время парламент Германии продлил участие страны в морской миссии ЕС по защите судоходства в Красном море, находящегося под угрозой атак хуситов.

Польша также не заявляла о предоставлении военной помощи королевству. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман обсудил с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем оборонное сотрудничество и региональную безопасность. Как сообщает The National, неизвестно, шла ли во время этого разговора речь о возможной военной помощи.

Читай нас в