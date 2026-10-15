美国一项新的AP-NORC民调显示，在国会中期选举前，选民普遍希望国家治理方式发生重大变化。约半数登记选民支持重大变革，另有约十分之三支持全面调整政治路线。正如《印度教徒报》报道，民调结果对控制国会的共和党构成不利局面。

经济是主要议题之一

约十分之八的选民将经济或生活成本列为选举前的主要议题之一。约三分之二的受访者同样将医疗保健和伊朗战争列为优先议题。移民和犯罪问题是总统唐纳德·特朗普更具优势的议题，但在优先事项中的排名较低。

总体而言，只有约三分之一的登记选民对特朗普持正面看法，比例相近的选民认可他担任总统期间的工作表现。约十分之八的受访者不认可他在生活成本问题上的做法，约四分之三不认可他在经济方面的表现。在共和党选民中，44%认可总统在生活成本问题上的做法，54%认可他在经济方面的表现。

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民主党在投票动机方面占优

这项民调在投票日前不到四周进行。四分之三的民主党选民称，参加11月中期选举极其重要，而共和党选民中这一比例约为十分之六。

约半数登记选民表示，希望由民主党掌控众议院或参议院。约十分之四更倾向于由共和党控制两个议院中的每一个，15%尚未决定。独立选民更常对共和党作出负面评价：该群体中约三分之二对该党持这种看法，而约十分之四的独立选民负面评价民主党。

在伊朗战争进入第八个月的背景下，69%的共和党选民在外交政策方面支持特朗普。与此同时，约半数选民对副总统J.D.万斯持负面看法，而约三分之一对他持正面看法。

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