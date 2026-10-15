Nowy sondaż AP-NORC w USA pokazał, że wyborcy w większości chcą istotnych zmian w sposobie rządzenia krajem przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Około połowa zarejestrowanych wyborców opowiada się za znacznymi zmianami, a kolejne około trzy osoby na dziesięć — za całkowitą zmianą kursu politycznego. Jak informuje The Hindu, wyniki sondażu tworzą niekorzystny obraz dla Partii Republikańskiej, która kontroluje Kongres.

Gospodarka wśród głównych tematów

Około ośmiu na dziesięciu wyborców wskazało gospodarkę lub koszty życia jako jedną z głównych kwestii przed wyborami. Około dwie trzecie ankietowanych również zaliczyło opiekę zdrowotną i wojnę w Iranie do priorytetowych tematów. Imigracja i przestępczość, które są silniejszymi tematami dla prezydenta Donalda Trumpa, zajęły niższe miejsca wśród priorytetów.

Tylko około jedna trzecia zarejestrowanych wyborców ogólnie ma pozytywny stosunek do Trumpa, a podobny odsetek aprobuje jego pracę na stanowisku prezydenta. Około ośmiu na dziesięciu respondentów nie aprobuje jego działań dotyczących kosztów życia, a około trzy czwarte — jego pracy w gospodarce. Wśród wyborców republikańskich 44% aprobuje działania prezydenta dotyczące kosztów życia, podczas gdy 54% aprobuje jego pracę w gospodarce.

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Przewaga demokratów w motywacji

Sondaż przeprowadzono mniej niż cztery tygodnie przed dniem głosowania. Trzy czwarte wyborców demokratycznych uznało udział w listopadowych wyborach uzupełniających za niezwykle ważny, w porównaniu z około sześcioma na dziesięciu republikanów.

Około połowa zarejestrowanych wyborców oświadczyła, że chciałaby widzieć Partię Demokratyczną u władzy w Izbie Reprezentantów lub Senacie. Około czterech na dziesięciu wolałoby kontrolę Partii Republikańskiej nad każdą z izb, a 15% nie miało zdania. Niezależni wyborcy znacznie częściej negatywnie oceniają republikanów: taką opinię o partii ma około dwie trzecie tej grupy, podczas gdy demokraci są negatywnie oceniani przez około czterech na dziesięciu niezależnych.

W ósmym miesiącu wojny w Iranie 69% wyborców republikańskich popiera Trumpa w polityce zagranicznej. Jednocześnie około połowa wyborców ma negatywny stosunek do wiceprezydenta J.D. Vance'a, podczas gdy około jedna trzecia ocenia go pozytywnie.

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