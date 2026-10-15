Новый опрос AP-NORC в США показал, что избиратели в основном хотят существенных изменений в способе управления страной накануне промежуточных выборов в Конгресс. Около половины зарегистрированных избирателей выступают за значительные перемены, еще примерно трое из десяти — за полное обновление политического курса. Как сообщает The Hindu, результаты опроса создают неблагоприятную картину для Республиканской партии, которая контролирует Конгресс.

Экономика среди главных тем

Около восьми из десяти избирателей назвали экономику или стоимость жизни одним из главных вопросов перед выборами. Около двух третей опрошенных также отнесли к приоритетным темам здравоохранение и войну в Иране. Иммиграция и преступность, которые являются более сильными темами для президента Дональда Трампа, заняли более низкие места среди приоритетов.

Лишь около трети зарегистрированных избирателей в целом положительно относятся к Трампу, и схожая доля одобряет его работу на посту президента. Около восьми из десяти респондентов не одобряют его действия в отношении стоимости жизни, а примерно три четверти — его работу в экономике. Среди избирателей-республиканцев 44% одобряют действия президента в отношении стоимости жизни, тогда как 54% одобряют его работу в экономике.

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Преимущество демократов в мотивации

Опрос проводился менее чем за четыре недели до дня голосования. Три четверти избирателей-демократов назвали участие в ноябрьских промежуточных выборах чрезвычайно важным по сравнению примерно с шестью из десяти республиканцев.

Около половины зарегистрированных избирателей заявили, что хотели бы видеть Демократическую партию у власти в Палате представителей или Сенате. Примерно четыре из десяти предпочли бы контроль Республиканской партии над каждой из палат, а 15% не определились. Независимые избиратели значительно чаще негативно оценивают республиканцев: такое мнение о партии имеют около двух третей этой группы, тогда как демократов негативно оценивают примерно четыре из десяти независимых.

На фоне восьмого месяца войны в Иране 69% избирателей-республиканцев поддерживают Трампа во внешней политике. В то же время около половины избирателей негативно относятся к вице-президенту Джей Ди Вэнсу, тогда как примерно треть оценивает его положительно.

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