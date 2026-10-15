尼日利亚阿布贾联邦高等法院启动了对恐怖主义嫌疑人案件的大规模审理新阶段。周四，法院综合体内不同法庭在八名法官面前同时举行听证会，Premium Times Nigeria报道。

八名法官和数天听证会

审理案件的法官包括宾塔·尼亚科、詹姆斯·奥莫托肖、萨利姆·易卜拉欣、埃梅卡·恩维特、奥比奥拉·埃格瓦图、豪瓦·伊尔瓦、乔伊斯·阿卜杜勒马利克和彼得·利富。预计这一阶段的听证会将持续数天。

周四，原定有34名被告在萨利姆·易卜拉欣法官面前出庭，另有25名被告在彼得·利富法官面前出庭。原定在易卜拉欣法官面前被起诉的人员包括伊萨·伊斯梅尔、阿莱·戈尼、布拉马·拉瓦尔、加尔巴·易卜拉欣、马拉姆·莫杜·阿巴·基奇、拉瓦尔·阿尔哈吉·马曼和乌斯曼·阿布巴卡尔。

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此前的审理阶段

联邦政府控方团队由联邦公共检察部门主任罗蒂米·奥耶德波领导。嫌疑人的辩护由法律援助委员会总干事阿利尤·阿布巴卡尔领导的团队负责。

在6月上一轮大规模案件审理中，政府获得约479项有罪判决。当时，28名被告获释，1人被判无罪，224起案件被延期继续审理。4月期间，当局在四天内审理了508名被告的案件：其中386人被定罪，8人获释，2人被判无罪，112起案件被推迟至下一阶段。

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