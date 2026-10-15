В Нигерии в Федеральном высоком суде в Абудже начался новый этап массового рассмотрения дел подозреваемых в терроризме. Слушания в четверг проходили одновременно в разных залах судебного комплекса перед восемью судьями, сообщает Premium Times Nigeria.

Восемь судей и несколько дней слушаний

Среди судей, рассматривающих дела, — Бинта Ньяко, Джеймс Омотошо, Салим Ибрагим, Эмека Нвите, Обиора Эгвуату, Хаува Йилва, Джойс Абдулмалик и Питер Лифу. Ожидается, что этот этап слушаний продлится несколько дней.

Перед судьей Салимом Ибрагимом в четверг должны были предстать 34 обвиняемых, а перед судьей Питером Лифу — 25. В перечень лиц, которым должны были предъявить обвинения перед судьей Ибрагимом, вошли Иса Исмаил, Алай Гони, Булама Лавал, Гарба Ибрагим, Маллам Моду Абба Кичи, Лавал Альхаджи Мамман и Усман Абубакар.

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Предыдущие этапы рассмотрения

Группу обвинения федерального правительства возглавил директор федеральной службы публичных обвинений Ротими Ойедепо. Защиту подозреваемых представляла команда во главе с генеральным директором Совета юридической помощи Алию Абубакаром.

Во время предыдущего массового рассмотрения дел в июне правительство добилось около 479 обвинительных приговоров. Тогда 28 обвиняемых освободили, одного оправдали, а 224 дела отложили для дальнейшего рассмотрения. В апреле в течение четырех дней власти рассматривали дела 508 обвиняемых: 386 из них осудили, восьмерых освободили, двоих оправдали, а 112 дел перенесли на следующий этап.

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