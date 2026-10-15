W Nigerii Federalny Sąd Najwyższy w Abudży rozpoczął nowy etap masowego rozpatrywania spraw osób podejrzanych o terroryzm. Czwartkowe rozprawy odbywały się jednocześnie w różnych salach kompleksu sądowego przed ośmioma sędziami, informuje Premium Times Nigeria.

Ośmiu sędziów i kilka dni rozpraw

Wśród sędziów rozpatrujących sprawy są Binta Nyako, James Omotosho, Salim Ibrahim, Emeka Nwite, Obiora Egwuatu, Hauwa Yilwa, Joyce Abdulmalik i Peter Lifu. Oczekuje się, że ten etap rozpraw potrwa kilka dni.

W czwartek przed sędzią Salimem Ibrahimem miało stanąć 34 oskarżonych, a przed sędzią Peterem Lifu — 25. Wśród osób, którym miały zostać przedstawione zarzuty przed sędzią Ibrahimem, znaleźli się Isa Ismail, Alai Goni, Bulama Lawal, Garba Ibrahim, Mallam Modu Abba Kichi, Lawal Alhaji Mamman i Usman Abubakar.

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Poprzednie etapy postępowań

Zespołem oskarżycieli rządu federalnego kierował Rotimi Oyedepo, dyrektor federalnej służby prokuratury publicznej. Obronę podejrzanych reprezentował zespół kierowany przez dyrektora generalnego Rady Pomocy Prawnej Aliyu Abubakara.

Podczas poprzedniej rundy masowego rozpatrywania spraw w czerwcu rząd uzyskał około 479 wyroków skazujących. Wówczas zwolniono 28 oskarżonych, jednego uniewinniono, a 224 sprawy odroczono w celu dalszego rozpatrzenia. W kwietniu, w ciągu czterech dni, władze rozpatrzyły sprawy 508 oskarżonych: 386 z nich skazano, ośmiu zwolniono, dwóch uniewinniono, a 112 spraw przełożono na kolejny etap.

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