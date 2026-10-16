Dyrektor generalny Airbusa Guillaume Faury zwrócił się do premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama z ostrzeżeniem w sprawie możliwego wyboru amerykańskiego Lockheed Martin do produkcji wojskowych satelitów Skynet. Według The Guardian szef Airbusa uważa, że decyzja w sprawie kontraktu wartego 2,4 mld funtów może mieć długoterminowe konsekwencje dla roli kraju w europejskim sektorze wojskowych satelitów.

Kontrakt na satelity Skynet 6

W ramach kontraktu Skynet 6 mają zostać wyprodukowane satelity, które do 2042 roku będą przekazywać najbardziej poufną komunikację brytyjskich sił zbrojnych. Mają one zastąpić system Skynet 5, obsługiwany przez Airbusa.

Jak przekazało redakcji kilka źródeł, ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Jednocześnie, według ich słów, brytyjskie Ministerstwo Obrony skłania się ku propozycji Lockheed Martin. Ostateczną decyzję mają podjąć Burnham i kanclerz John Healey. Wcześniej oczekiwano, że zwycięzca zostanie wyłoniony latem, jednak proces się przedłużył, w tym z powodu objęcia stanowiska przez Burnhama.

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Argumenty Airbusa i Lockheed Martin

Według informacji gazety Faury w liście ostrzegł przed długoterminowymi konsekwencjami dla brytyjskiego sektora kosmicznego, jeśli Airbus przegra przetarg. Wysocy przedstawiciele branży wcześniej oświadczyli, że bez kolejnego kontraktu Skynet brytyjska działalność satelitarna Airbusa może stać się nieopłacalna. W takim scenariuszu firma może zamknąć zakłady w Stevenage i Portsmouth, gdzie pracuje 600 osób.

Airbus, Thales i Leonardo pracują nad połączeniem swoich działów kosmicznych w ramach projektu Bromo. Celem jest utworzenie jednej europejskiej firmy zdolnej konkurować z czołowymi amerykańskimi producentami. Według The Guardian Faury ostrzegł także, że utrata rentowności brytyjskiej działalności może pozbawić kraj możliwości zostania europejskim centrum wojskowej łączności satelitarnej po zakończeniu połączenia.

Lockheed Martin twierdzi, że jego brytyjska spółka zależna będzie miała pełną kontrolę nad satelitami, które ostatecznie zostaną zbudowane w Wielkiej Brytanii. Firma planuje stworzyć moce produkcyjne w północno-wschodniej Anglii, a jej propozycja przewiduje nową fabrykę w Durham. Burmistrzyni północno-wschodniej Anglii Kim McGuinness oświadczyła, że projekt może przyciągnąć 100 mln funtów inwestycji i stworzyć 500 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy.

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