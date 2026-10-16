Генеральный директор Airbus Гийом Фори обратился к премьер-министру Великобритании Энди Бернему с предупреждением относительно возможного выбора американской Lockheed Martin для производства военных спутников Skynet. По данным The Guardian, глава Airbus считает, что решение по контракту стоимостью 2,4 млрд фунтов стерлингов может иметь долгосрочные последствия для роли страны в европейском секторе военных спутников.

Контракт на спутники Skynet 6

В рамках контракта Skynet 6 должны быть изготовлены спутники, которые будут передавать наиболее чувствительные коммуникации британских вооруженных сил до 2042 года. Они должны заменить систему Skynet 5, которой управляет Airbus.

Несколько источников издания заявили, что окончательное решение еще не принято. В то же время, по их словам, Министерство обороны Великобритании склоняется к предложению Lockheed Martin. Окончательное решение должны принять Бернем и канцлер Джон Хили. Ранее ожидалось, что победителя определят летом, однако процесс затянулся, в том числе из-за вступления Бернема в должность.

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Аргументы Airbus и Lockheed Martin

По информации издания, Фори в письме предупредил о долгосрочных последствиях для британского космического сектора, если Airbus проиграет тендер. Старшие представители отрасли ранее заявляли, что без следующего контракта Skynet британские спутниковые операции Airbus могут оказаться нежизнеспособными. При таком сценарии компания может закрыть площадки в Стивенидже и Портсмуте, где работают 600 человек.

Airbus, Thales и Leonardo работают над объединением своих космических подразделений в рамках проекта Bromo. Цель — создать единую европейскую компанию, способную конкурировать с ведущими американскими производителями. По данным The Guardian, Фори также предупредил, что потеря жизнеспособности британских операций может лишить страну возможности стать европейским центром военной спутниковой связи после завершения объединения.

Lockheed Martin заявляет, что ее британская дочерняя компания будет иметь полный контроль над спутниками, которые в итоге будут построены в Великобритании. Компания планирует создать производственные мощности на северо-востоке Англии, а ее предложение предусматривает новый завод в Дареме. Мэр северо-востока Англии Ким Макгиннесс заявила, что проект может привлечь 100 млн фунтов инвестиций и создать 500 высококвалифицированных рабочих мест.

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