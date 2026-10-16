空中客车公司首席执行官纪尧姆·福里致函英国首相安迪·伯纳姆，警告英国可能选择美国洛克希德·马丁公司生产Skynet军用卫星。根据《卫报》报道，这位空客负责人认为，这份价值24亿英镑的合同所作出的决定，可能对英国在欧洲军用卫星领域的角色产生长期影响。

Skynet 6卫星合同

根据Skynet 6合同，将制造用于传输英国武装部队最敏感通信内容、并持续至2042年的卫星。这些卫星将取代由空客运营的Skynet 5系统。

该报多名消息人士表示，尚未作出最终决定。同时，他们称，英国国防部倾向于洛克希德·马丁的方案。最终决定将由伯纳姆和财政大臣约翰·希利作出。此前预计将在夏季确定中标者，但这一过程被推迟，其中包括伯纳姆就任的原因。

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空客与洛克希德·马丁的论点

据该报消息，福里在信中警告称，如果空客竞标失败，英国航天业将面临长期后果。行业高级代表此前表示，如果没有下一份Skynet合同，空客在英国的卫星业务可能无法维持。在这种情况下，该公司可能关闭位于斯蒂夫尼奇和朴茨茅斯、共雇用600人的设施。

空客、泰雷兹和莱昂纳多正根据Bromo项目推进合并各自的航天部门。目标是建立一家能够与领先美国制造商竞争的统一欧洲公司。根据《卫报》报道，福里还警告说，英国业务失去可持续性，可能使该国在合并完成后失去成为欧洲军用卫星通信中心的机会。

洛克希德·马丁表示，其英国子公司将对最终在英国制造的卫星拥有完全控制权。该公司计划在英格兰东北部建立制造能力，其方案包括在达勒姆建设一座新工厂。英格兰东北部市长金·麦吉尼斯表示，该项目可能吸引1亿英镑投资，并创造500个高技能就业岗位。

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