尼日利亚阿布贾联邦高等法院宣判Malabu Oil and Gas Limited、AA Oil Limited主席Aliyu Abubakar及其他六家公司在与OPL 245油田区块有关的洗钱案中无罪。据Premium Times Nigeria报道，法官Inyang Ekwo裁定，尼日利亚经济和金融犯罪委员会未能在排除合理怀疑的标准下证明相关指控。

法院认定

该案涉及Malabu Oil、A-Group Construction Company、Rocky Top Resources、Mega Tech Engineering、Novel Properties and Development Company、Imperial Union、Carlin International Nigeria以及Abubakar。诉讼涉及围绕OPL 245石油勘探许可证的涉嫌非法交易。

法官批评了EFCC的调查，指出调查人员在提出指控前并未完成调查。他表示，调查必须提供已开展工作的证据，而不能依赖推测。Ekwo还提到尼日利亚时任总检察长Abubakar Malami于2018年发布的一项指令，其中建议因证据不足而不要起诉被告。

法院认定，控方未能在排除合理怀疑的标准下证明第1项至第43项指控中的主张，并宣判全部八名被告无罪。

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有关资金的指控

EFCC称，Malabu Oil与三名仍在逃人员共同获得了对4.0154亿美元的控制权，这笔资金由尼日利亚政府转入该公司在First Bank of Nigeria的账户。另一项事件涉及4亿美元，该笔资金进入了Malabu Oil在Keystone Bank的账户。委员会认为这些资金是非法活动所得，而被告均不认罪。

在另一项裁决中，Ekwo法官还宣判Abubakar在一宗涉及涉嫌支付3亿奈拉的案件中所面临的五项指控无罪。EFCC于2017年启动该程序，同时针对前总检察长Mohammed Bello Adoke。2024年4月，法院支持Adoke提出的无需答辩申请后将其释放，原因是控方未能提供足够证据。

Malabu于1998年获得OPL 245石油区块。此后，该区块因尼日利亚政府、Malabu、Shell和Eni于2011年达成的一项交易而受到调查，该交易估值约为13亿美元。

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