Federalny Sąd Najwyższy w Abudży w Nigerii uniewinnił Malabu Oil and Gas Limited, przewodniczącego AA Oil Limited Aliyu Abubakara oraz sześć innych spółek w sprawie o pranie pieniędzy związanej z blokiem naftowym OPL 245. Jak informuje Premium Times Nigeria, sędzia Inyang Ekwo orzekł, że nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych nie udowodniła zarzutów ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość.

Ustalenia sądu

W sprawie występowali Malabu Oil, A-Group Construction Company, Rocky Top Resources, Mega Tech Engineering, Novel Properties and Development Company, Imperial Union, Carlin International Nigeria oraz Abubakar. Postępowanie dotyczyło domniemanych nielegalnych transakcji wokół licencji na poszukiwanie ropy naftowej OPL 245.

Sędzia skrytykował dochodzenie EFCC, wskazując, że śledczy nie zakończył go przed wniesieniem oskarżenia. Jak stwierdził, śledztwo musi przedstawiać dowody wykonanych działań, a nie opierać się na przypuszczeniach. Ekwo zwrócił również uwagę na dyrektywę ówczesnego prokuratora generalnego Nigerii Abubakara Malamiego z 2018 roku, w której zalecał on nie ścigać oskarżonych z powodu niewystarczających dowodów.

Sąd uznał, że oskarżenie nie udowodniło twierdzeń w punktach od pierwszego do 43. ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość, i uniewinnił wszystkich ośmiu oskarżonych.

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Zarzuty dotyczące środków

EFCC twierdziła, że Malabu Oil wraz z trzema osobami, które pozostawały na wolności, uzyskała kontrolę nad 401,54 mln dolarów przelanymi przez rząd Nigerii na rachunek spółki w First Bank of Nigeria. Inny epizod dotyczył 400 mln dolarów, które wpłynęły na rachunek Malabu Oil w Keystone Bank. Komisja uznała te środki za dochody z nielegalnej działalności, podczas gdy oskarżeni nie przyznali się do winy.

W odrębnym orzeczeniu sędzia Ekwo uniewinnił również Abubakara od pięciu zarzutów w sprawie dotyczącej domniemanej płatności w wysokości 300 mln nair. EFCC wszczęła to postępowanie w 2017 roku, również przeciwko byłemu prokuratorowi generalnemu Mohammedowi Bello Adoke. W kwietniu 2024 roku sąd zwolnił Adokego po uwzględnieniu jego wniosku o umorzenie z powodu braku sprawy wymagającej obrony, ponieważ oskarżenie nie przedstawiło wystarczających dowodów.

Malabu otrzymała blok naftowy OPL 245 w 1998 roku. Później był on badany w związku z umową z 2011 roku między rządem Nigerii, Malabu, Shell i Eni, wycenianą na około 1,3 mld dolarów.

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