Tajlandia i Kambodża 15 października kontynuowały w Hadze w Niderlandach drugą rundę rozmów pojednawczych dotyczących delimitacji morskiej na podstawie Konwencji ONZ o prawie morza. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Thai Inquirer.

Kwestie techniczne i prawne

Zamknięte spotkania odbywają się w Stałym Trybunale Arbitrażowym i mają trwać do 18 października. Strony rozpatrują kwestie techniczne i prawne, przedstawiają dowody oraz wyjaśniają zasady, na których opierają się ich roszczenia dotyczące delimitacji morskiej.

Według kambodżańskich mediów Kambodża dąży do zawarcia z Tajlandią kompleksowego porozumienia w sprawie granicy morskiej zgodnie z prawem międzynarodowym. Strona kambodżańska jest także gotowa rozważyć wspólną eksploatację zasobów i sprawiedliwy podział zasobów.

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Stanowiska delegacji

Jeśli kraje nie osiągną porozumienia w sprawie delimitacji morskiej lub wspólnej eksploatacji zasobów, Kambodża proponuje, aby Komisja Pojednawcza przygotowała raport z rekomendacjami. Według kambodżańskich mediów może on zostać wykorzystany jako podstawa przyszłych negocjacji zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji ONZ o prawie morza.

Delegacji Tajlandii przewodniczy wicepremier Pakorn Nilprapunt, a delegacji Kambodży — wicepremier i minister spraw zagranicznych Prak Sokhonn. Oczekuje się, że 17 października do rozmów dołączy minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow.

Pierwsza runda odbyła się 14–16 września w Singapurze. Wówczas strony uzgodniły warunki powołania komisji i zasady proceduralne, przedstawiły swoje stanowiska oraz odbyły odrębne konsultacje z komisją, lecz nie ogłosiły rozwiązania kwestii granicy morskiej.

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