10月15日，泰国和柬埔寨在荷兰海牙继续进行根据《联合国海洋法公约》就海洋划界举行的第二轮调解谈判。据阿纳多卢通讯社援引 Thai Inquirer 报道。

技术和法律问题

闭门会议在常设仲裁法院举行，预计将持续至10月18日。双方正在审议技术和法律问题，提交证据，并说明其海洋划界主张所依据的原则。

据柬埔寨媒体报道，柬埔寨寻求根据国际法与泰国达成一项全面的海上边界协议。柬埔寨方面也准备考虑共同开发资源以及公平分配资源。

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代表团立场

如果两国未能就海洋划界或共同开发资源达成协议，柬埔寨提议由调解委员会编写一份附有建议的报告。据柬埔寨媒体报道，该报告可作为今后根据《联合国海洋法公约》义务进行谈判的基础。

泰国代表团由副总理帕功·尼尔普拉蓬特率领，柬埔寨代表团由副总理兼外交大臣布拉克·索昆率领。预计泰国外长西哈萨克·普昂凯奥将于10月17日加入谈判。

首轮谈判于9月14日至16日在新加坡举行。当时，双方商定了任命委员会的条件和程序规则，阐述了各自立场，并分别与委员会进行了磋商，但没有宣布解决海上边界问题。

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