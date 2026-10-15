Таиланд и Камбоджа 15 октября продолжили в Гааге, Нидерланды, второй раунд примирительных переговоров по морскому разграничению в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Thai Inquirer.

Технические и правовые вопросы

Закрытые встречи проходят в Постоянной палате третейского суда и должны продлиться до 18 октября. Стороны рассматривают технические и правовые вопросы, представляют доказательства и разъясняют принципы, на которых основываются их претензии относительно морского разграничения.

По данным камбоджийских СМИ, Камбоджа стремится заключить с Таиландом комплексное соглашение о морской границе в соответствии с международным правом. Камбоджийская сторона также готова рассматривать совместную разработку ресурсов и справедливое распределение ресурсов.

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Позиции делегаций

Если страны не достигнут договоренности о морском разграничении или совместной разработке ресурсов, Камбоджа предлагает, чтобы Примирительная комиссия подготовила отчет с рекомендациями. По данным камбоджийских СМИ, его могут использовать как основу для будущих переговоров в соответствии с обязательствами по Конвенции ООН по морскому праву.

Таиландскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Пакорн Нилпрапунт, камбоджийскую — вице-премьер-министр и министр иностранных дел Прак Сокхонн. Ожидается, что 17 октября к переговорам присоединится министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

Первый раунд состоялся 14–16 сентября в Сингапуре. Тогда стороны согласовали условия назначения комиссии и процедурные правила, изложили свои позиции и провели отдельные консультации с комиссией, однако не объявили об урегулировании вопроса морской границы.

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