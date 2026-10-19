南非TimesLIVE报道了一份2001年的文件，其作者提议考虑对在种族隔离时期根据政治或军事命令行事的人实施集体特赦。这些提议可能会在前总统塔博·姆贝基在汉佩佩委员会作证期间讨论。

该报告由一个论坛编写，成员包括时任副总统雅各布·祖马、前司法部长佩努埃尔·马杜纳，以及南非国防军前领导人马格努斯·马兰、康斯坦德·维尔容、格奥尔格·迈林和约翰内斯·赫尔登海斯。他们建议姆贝基成立一个由冲突各方代表参与的总统委员会，以全面记录事件并审议特赦事宜。

特赦提议

文件提到免除法律责任，其中包括国家部队成员；按照作者的表述，这些人并未意识到自己犯下了严重侵犯人权的行为。对于明知自身行为违法的人，则提议给予特赦；报告还单独提到了民族解放运动成员。

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该论坛还提议修改《真相与和解委员会法》，以确立集体责任原则，并允许对特定群体实施集体特赦。在消除真相与和解委员会最终报告缺陷的可能途径中，提到了总统赦免、宪法修正、新法律或对现行立法的修正。

汉佩佩委员会审议

由总统西里尔·拉马福萨成立的汉佩佩委员会正在调查，自2003年以来是否有人试图阻挠对真相与和解委员会发现的种族隔离时期罪行进行调查和起诉。该委员会还在查明，为何没有追究委员会未给予特赦者的责任。

姆贝基向委员会提交了一份82页的声明，否认了一系列说法，其中包括有关其与种族隔离时期将领及前总统弗雷德里克·威廉·德克勒克进行秘密谈判的说法。卡拉塔集团指责这位前总统进行政治干预，并影响种族隔离时期罪行案件的延误。据该媒体报道，姆贝基将否认存在政治干预。

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