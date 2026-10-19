В ЮАР TimesLIVE сообщило о документе 2001 года, авторы которого предлагали рассмотреть коллективную амнистию для людей, действовавших по политическим или военным приказам в период апартеида. Предложения могут обсуждаться во время дачи показаний бывшим президентом Табо Мбеки перед комиссией Хампепе.

Отчет подготовил форум, в который входили тогдашний вице-президент Джейкоб Зума, бывший министр юстиции Пенуэлл Мадуна и бывшие руководители Сил обороны Южной Африки Магнус Малан, Констанд Вильюн, Георг Майринг и Йоханнес Гелденхейс. Они советовали Мбеки создать президентскую комиссию с участием представителей всех сторон конфликта, чтобы полностью задокументировать события и рассмотреть амнистию.

Предложения по амнистии

В документе говорилось об освобождении от юридической ответственности, в частности для представителей государственных сил, которые, по формулировке авторов, не осознавали, что совершили грубые нарушения прав человека. Для тех, кто знал о незаконности своих действий, предлагалась амнистия; в отчете отдельно упомянуты члены освободительного движения.

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Форум также предложил изменить закон о Комиссии правды и примирения, чтобы закрепить принцип коллективной ответственности и разрешить коллективную амнистию определенным группам. Среди возможных путей устранения недостатков в итоговом отчете Комиссии правды и примирения назывались президентские помилования, конституционные изменения, новый закон или поправки к действующему законодательству.

Рассмотрение в комиссии Хампепе

Комиссия Хампепе, созданная президентом Сирилом Рамафосой, проверяет, пытались ли с 2003 года препятствовать расследованию и преследованию преступлений времен апартеида, выявленных Комиссией правды и примирения. Она также выясняет, почему не привлекли к ответственности лиц, которым Комиссия не предоставила амнистию.

Мбеки подал в комиссию заявление на 82 страницах, в котором опроверг ряд утверждений, в частности о тайных переговорах с генералами времен апартеида и бывшим президентом Фредериком Виллемом де Клерком. Группа Калата обвиняет бывшего президента в политическом вмешательстве и влиянии на задержки в делах о преступлениях времен апартеида. По данным издания, Мбеки намерен отрицать политическое вмешательство.

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