W RPA TimesLIVE poinformował o dokumencie z 2001 roku, którego autorzy proponowali rozważenie zbiorowej amnestii dla osób działających na podstawie rozkazów politycznych lub wojskowych w okresie apartheidu. Propozycje mogą być omawiane podczas zeznań byłego prezydenta Thabo Mbekiego przed komisją Hampape.

Raport przygotowało forum, w którego skład wchodzili ówczesny wiceprezydent Jacob Zuma, były minister sprawiedliwości Penuell Maduna oraz byli dowódcy Południowoafrykańskich Sił Obronnych: Magnus Malan, Constand Viljoen, Georg Meiring i Johannes Geldenhuys. Doradzili oni Mbekiemu utworzenie komisji prezydenckiej z udziałem przedstawicieli wszystkich stron konfliktu, aby w pełni udokumentować wydarzenia i rozważyć amnestię.

Propozycje dotyczące amnestii

Dokument mówił o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej, w tym dla przedstawicieli sił państwowych, którzy — według sformułowania autorów — nie zdawali sobie sprawy, że dopuścili się rażących naruszeń praw człowieka. Dla tych, którzy wiedzieli o bezprawności swoich działań, proponowano amnestię; w raporcie osobno wspomniano członków ruchu wyzwoleńczego.

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Forum zaproponowało również zmianę ustawy o Komisji Prawdy i Pojednania, aby ustanowić zasadę odpowiedzialności zbiorowej i dopuścić zbiorową amnestię dla określonych grup. Wśród możliwych sposobów usunięcia niedociągnięć w końcowym raporcie Komisji Prawdy i Pojednania wymieniono prezydenckie ułaskawienia, zmiany konstytucyjne, nową ustawę lub poprawki do obowiązującego ustawodawstwa.

Rozpatrzenie przez komisję Hampape

Komisja Hampape, utworzona przez prezydenta Cyrila Ramaphosę, sprawdza, czy od 2003 roku podejmowano próby utrudniania śledztw i ścigania zbrodni z czasów apartheidu, wykrytych przez Komisję Prawdy i Pojednania. Ustala również, dlaczego nie pociągnięto do odpowiedzialności osób, którym Komisja nie przyznała amnestii.

Mbeki złożył komisji 82-stronicowe oświadczenie, w którym zaprzeczył szeregowi twierdzeń, w tym dotyczącym tajnych negocjacji z generałami z czasów apartheidu oraz byłym prezydentem Frederikiem Willemem de Klerkiem. Grupa Calata oskarża byłego prezydenta o ingerencję polityczną i wpływ na opóźnienia w sprawach dotyczących zbrodni z czasów apartheidu. Według publikacji Mbeki ma zaprzeczać ingerencji politycznej.

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