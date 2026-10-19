У ПАР виявили план колективної амністії за злочини часів апартеїду — TimesLIVE

У ПАР TimesLIVE повідомило про документ 2001 року, автори якого пропонували розглянути колективну амністію для людей, що діяли за політичними або військовими наказами в період апартеїду. Пропозиції можуть обговорювати під час свідчень колишнього президента Табо Мбекі перед комісією Хампепе.

Звіт підготував форум, до якого входили тодішній віцепрезидент Джейкоб Зума, колишній міністр юстиції Пенуелл Мадуна та колишні керівники Сил оборони Південної Африки Магнус Малан, Констанд Вільюн, Георг Майрінг і Йоганнес Гелденгейс. Вони радили Мбекі створити президентську комісію за участю представників усіх сторін конфлікту, щоб повністю задокументувати події та розглянути амністію.

Пропозиції щодо амністії

У документі йшлося про звільнення від юридичної відповідальності, зокрема для представників державних сил, які, за формулюванням авторів, не усвідомлювали, що скоїли грубі порушення прав людини. Для тих, хто знав про незаконність своїх дій, пропонували амністію; у звіті окремо згадано членів визвольного руху.

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Форум також пропонував змінити закон про Комісію правди і примирення, щоб закріпити принцип колективної відповідальності та дозволити колективну амністію певним групам. Серед можливих шляхів усунення недоліків у підсумковому звіті Комісії правди і примирення називали президентські помилування, конституційні зміни, новий закон або поправки до чинного законодавства.

Розгляд у комісії Хампепе

Комісія Хампепе, створена президентом Сирілом Рамафосою, перевіряє, чи намагалися з 2003 року перешкоджати розслідуванню та переслідуванню злочинів часів апартеїду, виявлених Комісією правди і примирення. Вона також з'ясовує, чому не притягнули до відповідальності осіб, яким Комісія не надала амністії.

Мбекі подав комісії заяву на 82 сторінках, у якій заперечив низку тверджень, зокрема про таємні переговори з генералами часів апартеїду та колишнім президентом Фредеріком Віллемом де Клерком. Група Калата звинувачує колишнього президента у політичному втручанні та впливі на затримки у справах про злочини часів апартеїду. За даними видання, Мбекі має заперечувати політичне втручання.

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