瓦努阿图预计中国警方驻留规模将缩减——澳大利亚广播公司新闻

瓦努阿图表示，在与澳大利亚签署纳卡马尔协议后，预计中国警方在该国的驻留规模将随着时间推移而缩减。两国政府的联合声明中作出了上述表述，澳大利亚广播公司新闻报道。

与中国的警务合作

声明指出，瓦努阿图与中国达成的警务合作安排已实施一段时间，期限有限，预计将逐步结束。与此同时，瓦努阿图与澳大利亚之间的纳卡马尔协议具有法律约束力，且没有到期日。

该文件还承认，澳大利亚是瓦努阿图长期以来在警务领域的主要合作伙伴。瓦努阿图确认承诺优先处理与太平洋岛国论坛成员国开展警务合作的请求。

自2023年以来，中国一直在瓦努阿图派驻一小组教官，为警察提供培训。上个月，瓦努阿图内政部长安德鲁·纳普阿特访问北京，以续签警务合作协议。中国大使馆还向瓦努阿图警方提供了监视无人机、摩托车、巡逻艇、制服、小型巴士、防暴装备以及法证实验室设备。

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纳卡马尔协议的首批举措

上周，瓦努阿图副总理兼财政部长约翰尼·科阿纳波在堪培拉与澳大利亚外交部长黄英贤以及太平洋事务部长帕特·康罗伊讨论了协议的落实情况。经过数月谈判后，该协议于6月最终签署。

协议实施的优先领域被确定为加强警务合作、预算支持、气候合作，以及援助受厄尔尼诺和火山灰影响的瓦努阿图社区。澳大利亚还承诺在协议实施的早期阶段启动两个项目，涉及偏远社区的可再生能源和供水领域。

澳大利亚联邦警察高级官员戴维·麦克莱恩向议会委员会表示，目前由8人组成的澳大利亚联邦警察驻瓦努阿图团队，在未来几年内可能接近翻倍。瓦努阿图总理乔瑟姆·纳帕特回应强调，政府尚未批准增加该国境内澳大利亚警察的人数。

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