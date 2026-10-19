Vanuatu oświadczyło, że obecność chińskiej policji w kraju ma z czasem się zmniejszać po zawarciu umowy Nakamal z Australią. Wynika to ze wspólnego oświadczenia rządów obu państw, podaje ABC News Australia.

Współpraca policyjna z Chinami

W oświadczeniu zaznaczono, że porozumienie Vanuatu z Chinami dotyczące współpracy policyjnej obowiązuje już od pewnego czasu, ma ograniczony termin i oczekuje się, że będzie stopniowo wygaszane. Jednocześnie umowa Nakamal między Vanuatu a Australią jest prawnie wiążąca i nie ma terminu wygaśnięcia.

Dokument uznaje również Australię za długoletniego głównego partnera Vanuatu w dziedzinie policji. Vanuatu potwierdziło zobowiązanie do nadawania priorytetu wnioskom o współpracę policyjną z państwami członkowskimi Forum Wysp Pacyfiku.

Chiny utrzymują w Vanuatu niewielką grupę instruktorów szkolących policję od 2023 roku. W ubiegłym miesiącu minister spraw wewnętrznych Vanuatu Andrew Napuat odwiedził Pekin, aby odnowić umowę o współpracy policyjnej. Chińska ambasada przekazywała również policji Vanuatu drony do obserwacji, motocykle, łodzie patrolowe, mundury, minibusy, sprzęt do tłumienia zamieszek oraz wyposażenie laboratorium kryminalistycznego.

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Pierwsze kroki w ramach umowy Nakamal

W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister finansów Vanuatu Johnny Koanapo omówił w Canberze realizację umowy z australijską minister spraw zagranicznych Penny Wong oraz ministrem ds. Pacyfiku Patem Conroyem. Umowę ostatecznie podpisano w czerwcu po kilku miesiącach negocjacji.

Za priorytetowe kierunki jej realizacji uznano wzmocnienie współpracy policyjnej, wsparcie budżetowe, współpracę klimatyczną oraz pomoc dla społeczności Vanuatu dotkniętych przez El Niño i popiół wulkaniczny. Australia zobowiązała się również na wczesnym etapie realizacji umowy uruchomić dwa projekty w dziedzinie energii odnawialnej i zaopatrzenia w wodę dla odległych społeczności.

Wysoki urzędnik Australijskiej Policji Federalnej David McLean powiedział komisji parlamentarnej, że zespół AFP w Vanuatu, który obecnie liczy osiem osób, może niemal się podwoić w ciągu najbliższych lat. W odpowiedzi premier Vanuatu Jotham Napat podkreślił, że rząd nie zatwierdził jeszcze zwiększenia liczby australijskich policjantów w kraju.

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