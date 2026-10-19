Вануату заявило, что присутствие китайской полиции в стране, как ожидается, будет сокращаться со временем после заключения соглашения Накамал с Австралией. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран, сообщает ABC News Australia.

Полицейское сотрудничество с Китаем

В заявлении отмечается, что договоренность Вануату с Китаем о полицейском сотрудничестве действует уже некоторое время, имеет ограниченный срок и, как ожидается, будет постепенно свернута. В то же время соглашение Накамал между Вануату и Австралией является юридически обязательным и не имеет срока действия.

Документ также признает Австралию давним основным партнером Вануату в сфере полиции. Вануату подтвердило обязательство отдавать приоритет запросам о полицейском сотрудничестве с государствами-членами Форума тихоокеанских островов.

Китай с 2023 года содержит в Вануату небольшую группу инструкторов для обучения полиции. В прошлом месяце министр внутренних дел Вануату Эндрю Напуат посетил Пекин, чтобы продлить соглашение о полицейском сотрудничестве. Китайское посольство также передавало полиции Вануату беспилотники для наблюдения, мотоциклы, патрульные катера, форму, микроавтобусы, средства для подавления беспорядков и оборудование для криминалистической лаборатории.

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Первые шаги соглашения Накамал

На прошлой неделе заместитель премьер-министра и министр финансов Вануату Джонни Коанапо обсудил в Канберре выполнение соглашения с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром по делам Тихоокеанского региона Пэтом Конроем. Соглашение окончательно подписали в июне после нескольких месяцев переговоров.

Приоритетными направлениями его реализации определили усиление полицейского сотрудничества, бюджетную поддержку, климатическое взаимодействие и помощь общинам Вануату, пострадавшим от Эль-Ниньо и вулканического пепла. Австралия также обязалась на раннем этапе реализации соглашения запустить два проекта в сферах возобновляемой энергетики и водоснабжения для отдаленных общин.

Высокопоставленный сотрудник Австралийской федеральной полиции Дэвид Маклин заявил парламентскому комитету, что команда AFP в Вануату, состоящая сейчас из восьми человек, может почти удвоиться в течение ближайших лет. Премьер-министр Вануату Джотем Напат в ответ подчеркнул, что правительство еще не одобряло увеличение числа австралийских полицейских в стране.

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