Вануату очікує скорочення присутності поліції Китаю — ABC News Australia

Вануату заявило, що присутність китайської поліції в країні, як очікується, скорочуватиметься з часом після укладення Накмальської угоди з Австралією. Про це йдеться у спільній заяві урядів двох країн, повідомляє ABC News Australia.

Поліцейська співпраця з Китаєм

У заяві зазначено, що домовленість Вануату з Китаєм щодо поліцейської співпраці діє вже певний час, має обмежений строк і, як очікується, поступово згортатиметься. Водночас Накмальська угода між Вануату й Австралією є юридично зобов’язувальною та не має терміну дії.

Документ також визнає Австралію давнім основним партнером Вануату у сфері поліції. Вануату підтвердило зобов’язання надавати пріоритет запитам щодо поліцейської співпраці з державами-членами Форуму тихоокеанських островів.

Китай утримує у Вануату невелику групу інструкторів для навчання поліції з 2023 року. Минулого місяця міністр внутрішніх справ Вануату Ендрю Напуат відвідав Пекін, щоб поновити угоду про поліцейську співпрацю. Китайське посольство також передавало поліції Вануату безпілотники для спостереження, мотоцикли, патрульні катери, форму, мікроавтобуси, спорядження для придушення заворушень та обладнання для криміналістичної лабораторії.

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Перші кроки Накмальської угоди

Минулого тижня віцепрем’єр-міністр і міністр фінансів Вануату Джонні Коанапо обговорив у Канберрі виконання угоди з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг і міністром у справах Тихоокеанського регіону Петом Конроєм. Угоду остаточно підписали в червні після кількох місяців переговорів.

Першочерговими напрямами її реалізації визначили посилення поліцейської співпраці, бюджетну підтримку, кліматичну взаємодію та допомогу громадам Вануату, що постраждали від Ель-Ніньйо й вулканічного попелу. Австралія також зобов’язалася на ранньому етапі реалізації угоди запустити два проєкти у сферах відновлюваної енергетики та водопостачання для віддалених громад.

Високопосадовець Австралійської федеральної поліції Девід Маклін заявив парламентському комітету, що команда AFP у Вануату, яка нині складається з восьми людей, може майже подвоїтися упродовж наступних років. Прем’єр-міністр Вануату Джотем Напат у відповідь наголосив, що уряд ще не схвалював збільшення кількості австралійських поліцейських у країні.

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