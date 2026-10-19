特立尼达和多巴哥前财政部长科尔姆·因伯特在国家预算辩论期间表示，该国经济正处于衰退之中，并可能在未来几个月崩溃，如果这种情况尚未发生的话。据《里约时报》报道。

代表反对党人民民族运动的因伯特反对财政部长达文德拉纳特·坦库于10月12日提交的2026—2027财政年度预算。他称预算数据是海市蜃楼，是捏造且毫无意义的。

预算参数

政府计划支出633.68亿特立尼达和多巴哥元，收入597.29亿特立尼达和多巴哥元。2027财政年度的预计预算赤字为36.39亿特立尼达和多巴哥元，占GDP的2.1%。经修订的2026财政年度赤字估计为70亿特立尼达和多巴哥元。

预算基于每桶石油77美元、每百万英热单位天然气5美元的假设。石油收入预计为143.55亿特立尼达和多巴哥元。

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经济指标

财政部预计，2026年实际产出将萎缩2.2%，而2025年曾下降0.5%。主要原因被称为能源部门活动减少。

根据财政部的评估，2026年第一季度实际GDP同比下降1.8%，此前2025年第四季度同比下降1.2%。第一季度失业率从上一季度的4.3%升至5.4%。

2026财政年度前八个月，天然气产量平均约为每天24.4亿标准立方英尺，比一年前减少5.1%。评估还记录了Nutrien工厂自2025年10月起受控停产，以及Proman三聚氰胺工厂自2026年1月起暂时停工。

反对党领袖佩内洛普·贝克尔斯也曾援引连续两个季度的负增长表示出现了衰退。与此同时，所列指标是同比比较，而非环比比较。根据该刊援引的国际货币基金组织10月地区预测，该国经济在2026年可能增长0.2%。

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