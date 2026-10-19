Były minister finansów Trynidadu i Tobago Colm Imbert podczas debaty nad budżetem państwa oświadczył, że gospodarka kraju znajduje się w recesji i może załamać się w najbliższych miesiącach, jeśli jeszcze do tego nie doszło. Informuje o tym The Rio Times.

Imbert, reprezentujący opozycyjny Ruch Narodowy Ludowy, wypowiedział się przeciwko budżetowi na rok fiskalny 2026–2027, przedstawionemu przez ministra finansów Davendranatha Tancoo 12 października. Nazwał wskaźniki budżetowe mirażem, czymś wymyślonym i bezsensownym.

Parametry budżetu

Rząd planuje wydatki na poziomie 63,368 mld TT$ oraz dochody w wysokości 59,729 mld TT$. Prognozowany deficyt budżetowy na rok fiskalny 2027 wynosi 3,639 mld TT$, czyli 2,1% PKB. Skorygowany deficyt za rok fiskalny 2026 oszacowano na 7 mld TT$.

Budżet został obliczony przy założeniu, że cena ropy wyniesie 77 USD za baryłkę, a gazu ziemnego — 5 USD za MMBtu. Dochody z ropy prognozuje się na poziomie 14,355 mld TT$.

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Wskaźniki gospodarcze

Ministerstwo Finansów oczekuje spadku realnej produkcji w 2026 roku o 2,2%, po spadku o 0,5% w 2025 roku. Jako główną przyczynę wskazano spadek aktywności w sektorze energetycznym.

Według przeglądu ministerstwa realny PKB w pierwszym kwartale 2026 roku spadł o 1,8% rok do roku, po spadku o 1,2% w czwartym kwartale 2025 roku. Stopa bezrobocia w pierwszym kwartale wzrosła do 5,4% z 4,3% w poprzednim kwartale.

Wydobycie gazu ziemnego w pierwszych ośmiu miesiącach roku fiskalnego 2026 wynosiło średnio około 2,44 mld standardowych stóp sześciennych dziennie — o 5,1% mniej niż rok wcześniej. W przeglądzie odnotowano również kontrolowane zamknięcie zakładu Nutrien od października 2025 roku oraz tymczasowe wstrzymanie pracy zakładu melaminy Proman od stycznia 2026 roku.

Liderka opozycji Penelope Beckles również mówiła o recesji, powołując się na dwa kolejne kwartały ujemnej dynamiki. Jednocześnie przytoczone wskaźniki są porównaniami rok do roku, a nie kwartalnymi. Według październikowej regionalnej prognozy MFW, na którą powołuje się publikacja, gospodarka kraju może wzrosnąć o 0,2% w 2026 roku.

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