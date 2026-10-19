Экс-министр финансов Тринидада и Тобаго Колм Имберт во время дебатов по государственному бюджету заявил, что экономика страны находится в рецессии и может рухнуть в ближайшие месяцы, если этого еще не произошло. Об этом сообщает The Rio Times.

Имберт, представляющий оппозиционное Народное национальное движение, выступил против бюджета на 2026–2027 финансовый год, представленного министром финансов Давендранатом Танку 12 октября. Он назвал бюджетные показатели миражом, выдуманными и бессмысленными.

Параметры бюджета

Правительство планирует расходы на уровне TT$63,368 млрд, а доходы — TT$59,729 млрд. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2027 финансовый год составляет TT$3,639 млрд, или 2,1% ВВП. Пересмотренный дефицит за 2026 финансовый год оценивается в TT$7 млрд.

Бюджет рассчитан исходя из предположения, что цена нефти составит $77 за баррель, а природного газа — $5 за MMBtu. Доходы от нефти прогнозируются на уровне TT$14,355 млрд.

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Экономические показатели

Министерство финансов ожидает сокращения реального объема производства в 2026 году на 2,2% после падения на 0,5% в 2025 году. Основной причиной названо снижение активности в энергетическом секторе.

По данным обзора министерства, реальный ВВП в первом квартале 2026 года снизился на 1,8% в годовом выражении после падения на 1,2% в четвертом квартале 2025 года. Уровень безработицы в первом квартале вырос до 5,4% с 4,3% в предыдущем квартале.

Добыча природного газа за первые восемь месяцев 2026 финансового года в среднем составляла около 2,44 млрд стандартных кубических футов в сутки — на 5,1% меньше, чем годом ранее. В обзоре также зафиксированы контролируемая остановка предприятия Nutrien с октября 2025 года и временное прекращение работы меламинового завода Proman с января 2026 года.

Лидер оппозиции Пенелопа Беклз также заявляла о рецессии, ссылаясь на два подряд квартала отрицательной динамики. В то же время приведенные показатели являются годовыми сравнениями, а не квартальными. Согласно октябрьскому региональному прогнозу МВФ, на который ссылается издание, в 2026 году экономика страны может вырасти на 0,2%.

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