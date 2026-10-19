Ексміністр Тринідаду і Тобаго попередив про можливий крах економіки — The Rio Times

Ексміністр фінансів Тринідаду і Тобаго Колм Імберт під час дебатів щодо державного бюджету заявив, що економіка країни перебуває в рецесії та може зазнати краху найближчими місяцями, якщо цього ще не сталося. Про це повідомляє The Rio Times.

Імберт, який представляє опозиційний Народний національний рух, виступив проти бюджету на 2026–2027 фінансовий рік, представленого міністром фінансів Давендранатом Танку 12 жовтня. Він назвав бюджетні показники міражем, вигаданими та безглуздими.

Параметри бюджету

Уряд планує видатки на рівні TT$63,368 млрд, а доходи — TT$59,729 млрд. Прогнозований дефіцит бюджету на 2027 фінансовий рік становить TT$3,639 млрд, або 2,1% ВВП. Переглянутий дефіцит за 2026 фінансовий рік оцінено у TT$7 млрд.

Бюджет розрахований із припущенням, що ціна нафти становитиме $77 за барель, а природного газу — $5 за MMBtu. Надходження від нафти прогнозують на рівні TT$14,355 млрд.

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Економічні показники

Міністерство фінансів очікує скорочення реального обсягу виробництва у 2026 році на 2,2% після падіння на 0,5% у 2025 році. Основною причиною названо зниження активності в енергетичному секторі.

За даними міністерського огляду, реальний ВВП у першому кварталі 2026 року знизився на 1,8% у річному вимірі після падіння на 1,2% у четвертому кварталі 2025 року. Рівень безробіття в першому кварталі зріс до 5,4% із 4,3% у попередньому кварталі.

Видобуток природного газу за перші вісім місяців 2026 фінансового року становив у середньому близько 2,44 млрд стандартних кубічних футів на добу — на 5,1% менше, ніж роком раніше. Огляд також фіксує контрольоване зупинення підприємства Nutrien із жовтня 2025 року та тимчасове припинення роботи меламінового заводу Proman із січня 2026 року.

Лідерка опозиції Пенелопа Беклз також заявляла про рецесію, посилаючись на два поспіль квартали негативної динаміки. Водночас наведені показники є річними порівняннями, а не квартальними. За даними жовтневого регіонального прогнозу МВФ, на який посилається видання, у 2026 році економіка країни може зрости на 0,2%.

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