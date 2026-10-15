W Stanach Zjednoczonych w pierwszych 500 dniach drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa w areszcie amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej (ICE) zmarły 53 osoby. Wśród nich był 39-letni Ismael Ayala-Uribe, który zmarł 22 września 2025 roku po przetrzymywaniu w ośrodku ICE w Adelanto w Kalifornii, podaje Al Jazeera.

Ayala-Uribe urodził się w Meksyku, a do USA przybył w wieku pięciu lat. Został zatrzymany 17 sierpnia podczas pracy w myjni samochodowej. Początkowo mężczyznę przetrzymywano w lokalnym więzieniu, a następnie przeniesiono do Adelanto ICE Processing Center.

Przyczyna śmierci i stanowisko rodziny

Raport koronera hrabstwa San Bernardino wykazał, że śmierć Ayali-Uribe spowodowały powikłania ropnia w okolicy miednicy. Rodzina mężczyzny uważa, że infekcja, którą można było leczyć, stała się śmiertelna z powodu niewystarczającej opieki medycznej w placówkach ICE.

Dwa tygodnie po przybyciu do Adelanto Ayala-Uribe powiedział bliskim o wysokiej gorączce i bolesnej zmianie na pośladkach. 18 września personel ośrodka ogłosił alarm medyczny Code Blue, oznaczający stan zagrożenia życia. Według dokumentów ICE mężczyźnie podano środki przeciwbólowe, maść i suplement błonnika.

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Nicholas Cuneo, ekspert organizacji Physicians for Human Rights, który przeanalizował okoliczności sprawy, stwierdził, że pacjent powinien zostać fizycznie zbadany i otrzymać antybiotyki. Zdaniem Cuneo śmierci Ayali-Uribe można było zapobiec dzięki terminowemu leczeniu.

Dane o śmiertelności w areszcie ICE

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA, któremu podlega ICE, oświadczył w czerwcu, że wskaźnik śmiertelności wśród zatrzymanych pozostawał stabilny w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie Human Rights Watch poinformowała, że po powrocie Trumpa do władzy roczny wskaźnik śmiertelności wzrósł około trzykrotnie — z 2,24 do 6,38 przypadków na 10 tys. osób przetrzymywanych.

Według statystyk ICE w 2025 roku w areszcie tej służby zmarły 33 osoby, a w 2026 roku, na moment publikacji materiału, co najmniej 26. W ośrodku Adelanto między wrześniem 2025 roku a marcem 2026 roku zmarło czterech zatrzymanych.

Zatrzymani, z którymi rozmawiała Al Jazeera, zgłaszali niewłaściwą opiekę medyczną, spleśniałe jedzenie i represje za protesty przeciwko warunkom przetrzymywania. Część z nich dołączyła do pozwu zbiorowego złożonego w styczniu, w którym rząd USA oskarżono o „nieludzkie i bezprawne warunki” przetrzymywania w Adelanto.

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