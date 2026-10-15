В США за первые 500 дней второго президентского срока Дональда Трампа под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) умерли 53 человека. Среди них — 39-летний Исмаэль Айяла-Урибе, который умер 22 сентября 2025 года после содержания в центре ICE в Аделанто, штат Калифорния, сообщает Al Jazeera.

Айяла-Урибе родился в Мексике, а в США прибыл в пятилетнем возрасте. Его задержали 17 августа во время работы на автомойке. Сначала мужчину содержали в местной тюрьме, а затем перевели в Adelanto ICE Processing Center.

Причина смерти и позиция семьи

Отчёт коронера округа Сан-Бернардино установил, что смерть Айялы-Урибе была вызвана осложнениями абсцесса в области таза. Семья мужчины считает, что инфекция, которую можно было лечить, стала смертельной из-за недостаточной медицинской помощи в учреждениях ICE.

Через две недели после прибытия в Аделанто Айяла-Урибе сообщил родным о высокой температуре и болезненном образовании на ягодицах. 18 сентября персонал центра объявил медицинский сигнал Code Blue, означающий угрожающее жизни состояние. Согласно документам ICE, мужчине предоставили обезболивающие, мазь и добавку с клетчаткой.

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Эксперт организации Physicians for Human Rights Николас Кунео, проанализировавший обстоятельства дела, заявил, что пациента должны были физически осмотреть и назначить ему антибиотики. По мнению Кунео, смерть Айялы-Урибе могла быть предотвращена при своевременном лечении.

Данные о смертности под стражей ICE

Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, в июне заявило, что уровень смертности среди задержанных оставался стабильным в течение последнего десятилетия. В то же время Human Rights Watch сообщила, что после возвращения Трампа к власти годовой уровень смертности вырос примерно втрое — с 2,24 до 6,38 случая на 10 тысяч человек под стражей.

По статистике ICE, в 2025 году под стражей службы умерли 33 человека, а в 2026 году на момент публикации материала — не менее 26. В центре Аделанто в период с сентября 2025 года по март 2026 года умерли четверо задержанных.

Задержанные, с которыми пообщалась Al Jazeera, заявляли о ненадлежащей медицинской помощи, заплесневелой еде и репрессиях за протесты против условий содержания. Часть из них присоединилась к коллективному иску, поданному в январе, в котором правительство США обвиняют в «негуманных и незаконных условиях» содержания в Аделанто.

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