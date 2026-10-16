Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что считает украинского лидера Владимира Зеленского более сложным партнёром по переговорам, чем главу России, государства-агрессора, Владимира Путина. Как сообщает Interia, Трамп также сказал, что, по его мнению, Зеленский не является хорошим партнёром по переговорам для США.

Заявления о завершении войны

Трамп повторил мнение, что пока Зеленский находится у власти, договорённости о завершении войны не будет. По его словам, украинский лидер говорит о желании заключить сделку, однако президент США считает, что на самом деле он к этому не стремится.

Отвечая на вопрос, завершится ли война до конца его срока полномочий, Трамп сказал, что это должно произойти вскоре. Он также высказал предположение, что обе стороны хотят завершения войны, и вновь предположил, что в Украине должны состояться выборы.

Критика ударов по НПЗ

Отдельно Трамп раскритиковал возобновление Украиной атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, такие удары вызывают рост мировых цен на нефть, а Украина могла бы выбирать другие цели.

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Зеленский ранее в разговоре с Financial Times сообщил о возобновлении таких атак. По данным Interia, он объяснил это проблемами с получением разведывательных данных от США и перебоями в работе Starlink во время массированных российских обстрелов.

Производство оружия и ядерные арсеналы

Трамп также заявил, что США наращивают производство систем Patriot и ракет Tomahawk. По его словам, после формирования значительных запасов Вашингтон позволит союзникам покупать это вооружение.

Кроме того, президент США сообщил о переговорах американской администрации с Россией, государством-агрессором, и Китаем по сокращению ядерных арсеналов. Трамп выразил надежду, что три страны смогут ограничить запасы ядерного оружия.

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