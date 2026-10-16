Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Newsmax, że uważa ukraińskiego przywódcę Wołodymyra Zełenskiego za trudniejszego partnera negocjacyjnego niż przywódcę Rosji, państwa-agresora, Władimira Putina. Jak podaje Interia, Trump powiedział również, że jego zdaniem Zełenski nie jest dobrym partnerem negocjacyjnym dla Stanów Zjednoczonych.

Wypowiedzi o zakończeniu wojny

Trump powtórzył opinię, że dopóki Zełenski pozostaje u władzy, nie będzie porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Według niego ukraiński przywódca mówi o chęci zawarcia porozumienia, jednak prezydent USA uważa, że w rzeczywistości do niego nie dąży.

Odpowiadając na pytanie, czy wojna zakończy się przed końcem jego kadencji, Trump powiedział, że powinno to nastąpić wkrótce. Wyraził również przypuszczenie, że obie strony chcą zakończenia wojny, i ponownie zasugerował, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

Krytyka ataków na rafinerie

Trump osobno skrytykował wznowienie przez Ukrainę ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Według niego takie uderzenia powodują wzrost światowych cen ropy, a Ukraina mogłaby wybierać inne cele.

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Zełenski wcześniej w rozmowie z Financial Times poinformował o wznowieniu takich ataków. Według Interii wyjaśnił to problemami z otrzymywaniem danych wywiadowczych od USA oraz zakłóceniami w działaniu Starlink podczas masowych rosyjskich ostrzałów.

Produkcja broni i arsenały jądrowe

Trump oświadczył również, że USA zwiększają produkcję systemów Patriot i pocisków Tomahawk. Według niego po zgromadzeniu znacznych zapasów Waszyngton pozwoli sojusznikom kupować to uzbrojenie.

Ponadto prezydent USA poinformował o negocjacjach administracji amerykańskiej z Rosją, państwem-agresorem, oraz Chinami w sprawie redukcji arsenałów jądrowych. Trump wyraził nadzieję, że trzy kraje będą mogły ograniczyć zapasy broni jądrowej.

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